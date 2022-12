Jandarmii din Alba la datorie in Noaptea de Revelion

Jandarmii din Alba vor fi la datorie in noaptea dintre ani, pentru asigurarea unui climat de normalitate si siguranta publica pe timpul manifestarilor.Potrivit Inspectoratului de Jandarmi Judetean ,,Avram Iancu" Alba, in minivacanta de Revelion se vor afla in teren peste 200 lucratori din cadrul MAI.Efectivele de jandarmi vor fi organizate atat in subunitati de interventie cat si in patrule de mentinere a ordinii publice, independente sau mixte.Acestea vor avea misiunea de a veghea la ... citeste toata stirea