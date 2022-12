In prag de Sarbatori, jandarmii din Alba au fost mesagerii lui Mos Craciun, pentru copii aflati in Centrului de plasament de tip familial "Sf. Ghelasie" din localitatea Stremt."Jandarmii din Alba si-au reluat traditia de a vizita in prag de sarbatori, copiii Centrului de plasament de tip familial "Sf. Ghelasie" din localitatea Stremt."Inca de cand am ajuns, am ... citeste toata stirea