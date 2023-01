Jandarmii montani din Alba, la "inaltime" pe perioada minivacantei. Recomandarile jandarmilor pentru turisti

Jandarmii de la postul montan Sugag, au fost prezenti in aceasta minivacanta, pe traseele turistice si in zona montana in care sunt prezenti turistii, in cadrul unei activitati de informare, prevenire si combatere a faptelor antisociale.Pe partiile de la Domeniul Sureanu, turistii prezenti au primit din partea jandarmilor montani, informatii despre buna conduita, respectarea legislatiei si sfaturi utile pentru evitarea evenimentelor negative astfel incat sa se bucure in siguranta de acesta ... citeste toata stirea