Joi, 23 noiembrie 2023, pe Campia Libertatii din Blaj, va fi reconstituit "Zborul Unirii", la implinirea a 105 ani de la momentul in care avionul pilotat de locotenentul Vasile Niculescu, avandu-l ca pasager pe capitanul Victor Precup, a decolat de la Bacau si a aterizat la Blaj, pentru a aduce, in 1918, mesajul Guvernului Romaniei, aflat atunci la Iasi, catre Consiliului National din Transilvania, care pregateau Adunarea de la Alba Iulia."Zborul Unirii" va fi reconstituit in jurul orei 11:40, ... citeste toata stirea