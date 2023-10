Proiectul "RomanIA traditionala", organizat de Consiliul Judetean Alba si Biblioteca Judeteana "Lucian Blaga" Alba, urmareste valorificarea colectiilor de carte in cadrul unor evenimente cu public, care sa aduca in actualitate obiceiuri, traditii, ocupatii traditionale.Activitatea care va avea loc in data de 5 octombrie 2023, de la ora 17:00, la Biblioteca Judeteana "Lucian Blaga" Alba, este intitulata "In Vino Veritas" si aduce in prim- plan una dintre cele mai vechi ocupatii de pe aceste ... citeste toata stirea