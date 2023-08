Festivalul Folcloric Tinerete, un spectacol gandit si initiat de tanara artista de muzica populara Oana Bozga-Pintea, ce are ca scop principal promovarea folclorului in randul tinerilor si atragerea generatiilor viitoare in randul consumatorilor de folclor, ajunge pe 31 august in Piata Cetatii din Alba Iulia, unde se va incheia turneul din acest an.Programul artistic al acestui spectacol maret este unul dinamic, plin de emotie, momente unice si trairi aparte, dupa cum spune protagonista, Oana ... citeste toata stirea