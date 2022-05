Joi: Premierul Romaniei, Nicolae Ciuca vizita de lucru in Alba Iulia. Se va intalni cu Arhiepiscopul Irineu al Alba Iuliei

Premierul Romaniei, Nicolae Ciuca, va efectua joi, o vizita de lucru in judetul Alba.Vizita prim-ministrului vizeaza agenti economici din doua domenii importante pentru PIB-ul judetului, participarea la un targ educational, dar si prezenta la o intalnire de lucru cu membri ai PNL Alba, in cadrul unui Colegiu Director. In mod deosebit, Nicolae Ciuca se va intalni si cu Arhiepiscopul Irineu al Alba Iuliei.Premierul Nicolae Ciuca a raspuns invitatiei noastre in aceeasi maniera si cu aceleasi ... citeste toata stirea