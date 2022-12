Joi: Se sisteaza apa potabila in Cistei, Bucerdea Granoasa si Craciunelu de Jos

Apa potabila va fi sistata in localitatile Cistei, Bucerdea Granoasa si Craciunelu de Jos, joi, 8 decembrie, in intervalul orar 9.00-14.00, pentru efectuarea unor lucrari de mentenanta la conducta de alimentare cu apa potabila.SC APA CTTA SA ALBA - Sucursala Blaj anunta consumatorii ca in data de 08.12.2022, intre orele 9.00-14.00, se vor efectua lucrari de mentenanta la conducta de alimentare cu apa potabila. Astfel, se va intrerupe furnizarea apei potabile in localitatile: Cistei, Bucerdea ... citeste toata stirea