JOI: Sedinta a Consiliului Local Alba Iulia. Criterii pentru locuinte sociale, modernizare de strazi, investitii. Ordinea de zi

Consilierii locali din Alba Iulia se reunesc in sedinta ordinara joi, 27 octombrie, de la ora 13.00, cu 34 de proiecte pe ordinea de zi. Vor avea de aprobat rectificare de buget, contracte cu Electrica pentru relocarea retelei de curent pe strazile ce intra in modernizare, premiu pentru o femeie care locuieste in Alba Iulia si implineste 100 de ani si alte proiecte.Proiectul ordinii de zi1. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului general de venituri si cheltuieli al municipiului ... citeste toata stirea