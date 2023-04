Politistii locali din municipiul Alba Iulia vor executa trageri cu armamentul din dotare, joi si vineri, in Poligonul MApN din cartierul Micesti.Potrivit reprezentantilor Primariei Alba Iulia, in conformitate cu planificarea anuala a sedintelor de tragere, in zilele de 27 si 28 aprilie, intre orele 09:00 - 11:00, in Poligonul de Garnizoana Micesti, aflat in proprietatea MApN, personalul din Serviciul Politia Locala a municipiului Alba Iulia, va executa o sedinta de tragere cu armamentul din ... citeste toata stirea