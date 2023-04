Joia din Saptamana Luminata de dupa Paste este cunoscuta in popor si ca Joia Verde sau Joia Rea. Este o zi in care se cinstesc holdele, gradinile si granele, dar nu se munceste pentru ca aduce ghinion asupra casei, seceta si daunatori in livezi.Joia Rea- ziua din Saptamana Luminata in care se face un ritual al mortilor"Joia Rea", cum mai este denumita aceasta zi, cere un ritual al mortilor. 44 de galeti cu apa sunt carate de o persoana, 2 lumanari se aprind la toate cele 4 capete, iar apa ... citeste toata stirea