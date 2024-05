Judecatorii din Alba au iertat un hot care a furat dintr-o cutie a milei. Preotul bisericii a cerut in instanta banii sustrasi

Un preot din Alba a cerut 50 de lei inapoi, in instanta, de la hotul care i-a spart cutia milei. Judecatorii din Blaj au considerat insa ca barbatul poate fi iertat.O decizie a fost data de Judecatoria Blaj in data de 30 aprilie 2024.Este vorba despre un barbat care a furat banii din biserica ortodoxa din Lodroman.Acesta a povestit ca in ziua respectiva era beat si ca banii furati din cutia milei i-a dat pe alimente si tigari.Inculpatul a si povestit cum a sustras banii. Acesta a ... citește toată știrea