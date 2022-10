Judetul Alba in perioada interbelica: Cum a fost prins un primar al Sebesului ca folosea masina institutiei in interes propriu

Metehnele primarilor erau detaliate in ziarele perioadei interbelice, din Alba, cu o ampla descriere. Spre exemplu in ziarul Alba-Iulia din 21 septembrie 1928, repoterii vremii scriau ca primarul de atunci al Sebesului, Ilie Stricatu, folosea o masina a primariei in interes propriu.Mai mult de atat, la un moment dat, masina a fost folosita pentru a lumina cu farurile lucrarile unor romi care tencuiau un cuptor de caramida, din gospodaria primarului.Detaliile despre cum folosea primarul din ... citeste toata stirea