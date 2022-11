Judetul Alba, in top 10 la puterea de cumparare pe cap de locuitor. Care este cel mai sarac judet din Romania

Romania are o putere medie de cumparare de 8.017 euro pe cap de locuitor in acest an, cu 51 la suta sub media europeana si care plaseaza Romania pe locul 31 dintre cele 42 de tari incluse intr-un studiu realizat de GfK. Judetul Alba se afla pe locul 9 in top 10 din Romania la capitolul putere de cumparare pe cap de locuitor.Fata de anul precedent, decalajul dintre judetele cu putere mare de cumparare si cele cu putere mica de cumparare s-a marit si mai mult in acest an.In top 10, ... citeste toata stirea