Judetul Alba promovat din nou la initiativa europarlamentarului Victor Negrescu in centrul capitalei europene

Europarlamentarul PSD, Victor Negrescu, a continuat seria evenimentelor de promovare a judetului Alba printr-un eveniment organizat chiar in centrul capitalei europene, Bruxelles. Artisti, producatori locali si oameni de cultura din judetul Alba au incantat miile de participanti la evenimentul organizat de comunitatea romaneasca din Belgia cu sprijinul eurodeputatului de Alba."Este deja al zecelea an cand sprijin, in calitate de europarlamentar, organizarea in centrul capitalei europene, la ... citește toată știrea