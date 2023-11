Administratia Nationala de Meteorologie a emis, duminica, o atentionare Cod galben de vant puternic in 26 de judete, printre ele aflandu-se si Alba, valabila pana luni dimineata.Potrivit meteorologilor, in intervalul 5 noiembrie, ora 10:00 - 6 noiembrie, ora 2:00, vantul va avea intensificari pe parcursul zilei in Banat, Crisana, vestul si nord-vestul Transilvaniei si in zonele montane cu viteze de 55 - 70 km/h, iar seara si noaptea mai ales in Carpatii Orientali. La altitudini mai mari de 1. ... citeste toata stirea