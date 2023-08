Judetul Alba se va afla duminica si luni, sub o avertizare cod portocaliu de canicula, temperaturile ajungand pana la 37-39 grade Celsius."Duminica (27 august) valul de caldura va persista in toata tara. In jumatatea estica a Transilvaniei, vestul si sudul Moldovei, in Dobrogea si in nordul Munteniei si al Olteniei disconfortul termic va fi ridicat, iar indicele temperatura-umezeala (ITU) va depasi pragul critic de 80 de unitati. Va fi canicula in toate zonele de campie, deal si podis, cu ... citeste toata stirea