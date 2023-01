Judetul Alba sub cod galben si portocaliu, de intensificari ale vantului si precipitatii, valabil pana joi seara

Administratia Nationala de Meteorologie a actualizat astazi avertizarile de vreme rea ce vizeaza Romania.Potrivit ANM a fost emis un cod galben de intensificari ale vantului si cantitati importante de precipitatii, valabil in intervalul 18 ianuarie, ora 14 - 19 ianuarie, ora 18.Astfel, in zona montana si submontana a judetelor Mehedinti, Gorj, Valcea si Arges, temporar va ploua, iar la altitudini de peste 1500 m vor fi precipitatii mixte si se vor acumula cantitati de precipitatii in general ... citeste toata stirea