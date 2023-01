Judetul Alba sub cod galben si portocaliu, de ploi, ninsori si vant, pana sambata dimineata

Judetul Alba se va afla de joi pana sambata dimineata, sub cod galben si portocaliu, de ploi, ninsori si vant.Cod galben 19 ianuarie, ora 14 - 21 ianuarie, ora 02.00In zona montana si local in nordul Olteniei se vor acumula cantitati de precipitatii in general de 25...40 l/mp."Pe parcursul zilei de joi (19 ianuarie) va ploua si doar la altitudini de peste 1700 m se vor semnala precipitatii mixte, iar incepand de vineri dimineata (20 ianuarie), treptat vor predomina ninsorile in cea mai mare ... citeste toata stirea