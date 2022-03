Jurista unui spital, pedepsita de sefi sa lucreze intr-un spatiu insalubru si neincalzit pentru ca a reclamat probleme in institutie. Ce au decis judecatorii

O angajata a Spitalului Municipal din Blaj a invins in instanta institutia dupa ce a fost mutata disciplinar la arhiva, intr-un spatiu neincalzit, pentru ca ar fi reclamat unele probleme din cadrul unitatii sanitare. Carmen Spatacean este jurist al spitalului din Blaj, la Biroul de Achizitii. De-a lungul timpului, aceasta a semnalat public mai multe probleme din interiorul institutiei. In luna mai a anului 2020, in plina pandemie de COVID, angajata a semnalat pe Facebook, cu trimitere directa ... citeste toata stirea