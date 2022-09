Kaufland Alba Iulia, amendat cu 10.000 de lei de CJPC Alba, dupa nereguli descoperite in zona de grill. Ce au gasit comisarii

Magazinul Kaufland din Alba Iulia a fost amendat cu 10.000 de lei de comisarii CJPC Alba, dupa nereguli descoperite in zona de rotiserie-gastro. De asemenea, a fost dispusa oprirea temporara a prestarii serviciului pana la remedierea deficientelor constatate.Potrivit Comisariatului Judetean pentru Protectia Consumatorilor Alba, in urma unei petitii depuse, pe 13 septembrie 2022, la sediul institutiei, care reclama produsele achizitionate, cu o zi in urma, de un consumator din zona de ... citeste toata stirea