Kaufland Alba Iulia amendata cu 16.000 lei pentru zona de fast-food a supermaketului

Reprezentanta lantului de magazine Kaufland din Alba Iulia, a fost amendata de cu suma de 16.000 lei, de catre inspectorii Directiei de Sanatate Publica Alba, pentru neregulile descoperite in urma controlului efectuat de inspectori, in zona fast-food (rotiserie).In plus activitatea fass-food-ului din zona Kaufland, a fost suspendata temporar.Comunicat DSP AlbaIn urma controlului mixt intreprins miercuri la un punct de tip fast-food situat pe raza municipiului Alba Iulia, apartinand unui lant ... citeste toata stirea