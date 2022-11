Kaufland retrage de la rafturi un produs in care s-a descoperit o toxina. Clientii care l-au cumparat pot sa il returneze

Kaufland anunta retragerea unui produs care s-a aflat in rafturile magazinelor, dupa ce sa identificat ca acesta are un continut ridicat de Ocratoxina A.Este vorba despre produsul K-Classic Fistic prajit fara sare 100 de grame.Potrivit unui anunt publicat pe site-ul magazinului, "producatorul Carl Wilhelm Clasen GmbH retrage voluntar si preventiv, din motive ce tin de protejarea consumatorilor, produsul K-Classic Fistic prjit fara sare 100g.Produsul a fost comercializat in magazinele ... citeste toata stirea