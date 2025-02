Klaus Iohannis si-a anuntat demisia: "Pentru a evita criza politica, plec din functie pe 12 februarie"

Presedintele Klaus Iohannis si-a anuntat, luni, 10 februarie 2025, demisia din functie, in urma initierii procedurii de suspendare de catre Parlament. Intr-o declaratie sustinuta la Palatul Cotroceni, seful statului a criticat dur demersul parlamentarilor, pe care l-a catalogat drept "inutil, nefondat si pagubos"."Astazi, in Parlamentul Romaniei, s-a pus in miscare procedura de suspendare a Presedintelui. Este un demers inutil pentru ca, oricum, peste putine luni plec din functie dupa alegerea ... citește toată știrea