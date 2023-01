L-a batut pe un barbat, pe o strada din Abrud. Tanar din Mogos, retinut de politisti

Un tanar in varsta de 19 ani din Mogos, a fost retinut joi, de catre politistii din Abrud, pentru urmatoarele 24 de ore.Barbatul este acuzat, ca in noaptea de miercuri spre joi, l-a batut pe un barbat pe o strada din Abrud, acesta avand nevoie de mai multe zile de spitalizxare.La data de 19 ianuarie 2023, politistii din Abrud au luat masura retinerii, pentru 24 de ore, fata de un tanar de 19 ani, din comuna Mogos, judetul Alba, care este cercetat sub aspectul savarsirii infractiunii de lovire ... citeste toata stirea