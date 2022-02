L-a lovit pe un consatean in cap. Barbat din Mihalt, retinut de politisti

Un barbat din comuna Mihalt, a fost retinut sambata, de catre politistii din Blaj, pentru infractiunea de lovirea sau alte violente.Barbatul l-a lovit pe un consatean in cap, in urma unui conflict spontan, privind dreptul de proprietate asupra unui teren.La data de 19 februarie 2022, politistii Sectiei 5 Politie Rurala Blaj au luat masura retinerii, pentru 24 de ore, fata de un barbat, de 44 de ani, din comuna Mihalt, care este cercetat sub aspectul savarsirii infractiunii de lovirea sau alte ... citeste toata stirea