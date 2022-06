La cirese, cu Mugurii de Tezaur si Leontina Farcas". O noua expozitie de fotografie etnografica, la Alba Iulia

Spatiul expozitional urban al Centrului de Cultura "Augustin Bena" Alba gazduieste in aceasta perioada o noua expozitie de fotografie etnografica.Fotografiile expuse sunt realizate de cursantii clasei de Arta Fotografica a Scolii de Arte si Mestesuguri din cadrul Centrului de Cultura "Augustin Bena" Alba, coordonati de Vasile Sarb.Denumita "La cirese, cu Mugurii de Tezaur si Leontina Farcas", expozitia incearca sa puna in valoare frumusetea costumului popular romanesc in instantanee surprinse ... citeste toata stirea