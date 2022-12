Lege la promulgare: Femeile vor putea face gratuit terapie pentru depresie post-natala. Care este diferenta fata de baby blues

Mamele nou-nascutilor vor putea merge la psiholog de sase ori, timp de patru luni, gratuit, potrivit unui proiect de lege aflat la promulgare la presedintele Klaus Iohannis.In prezent, consilierea psihologica a lauzelor se face in cel mai bun caz in maternitati, doar in zilele pe care mamele le petrec in spital, imediat dupa nastere.13% dintre femeile care nasc sufera de depresie post-natala arata datele Organizatiei Mondiale a Sanatatii.Diferenta dintre depresie post-natala si baby ... citeste toata stirea