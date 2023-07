Politistii din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Alba, impreuna cu reprezentanti ai Centrului de Prevenire, Evaluare si Consiliere Antidrog Alba Iulia continua actiunile de informare a conducatorilor auto cu privire la noile modificari legislative in materie penala.De curand, a fost promulgata Legea nr. 213 din 2023 care aduce modificari articolului 91 din Codul Penal.Potrivit noilor reglementari, "Nu se poate dispune suspendarea executarii pedepsei sub supraveghere in cazul ... citeste toata stirea