Legea de impozitare a bacsisului: cand ar putea fi aprobata si ce spun autoritatile din Finante

Proiectul de impozitare a bacsisului in restaurante sau hoteluri se afla in dezbateri la Parlament. Autoritatile din Finante spun ca sunt sanse mari ca actul normativ sa fie adoptat in aceasta sesiune.Ministrul Finantelor, Adrian Caciu, spune, despre proiectul de lege aflat in Parlament, ca acesta "va trece" si spera ca "in sensiunea aceasta sa se inchida acest subiect".Tot despre bacsis, presedintele ANAF spune ca sustine platile online."Sunt un mare fan al impozitarii bacsisului. Si ... citeste toata stirea