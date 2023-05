Ministrul Educatiei, Ligia Deca, a afirmat, miercuri, ca au fost incluse in curriculumul national noi competente civice si de protejare a mediului, astfel incat elevii sa devina adulti responsabili, "mai preocupati de societatea in care traiesc"."O educatie mai buna inseamna o lume mai buna. Pe langa stiinte exacte, cultura si arta, scoala are rolul de a-i invata pe elevi cum pot deveni adulti responsabili. Adultii care isi cunosc drepturile sunt mai preocupati de societatea in care traiesc. ... citeste toata stirea