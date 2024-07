Liceul la care nici un candidat nu a luat BAC-ul. Realitatea din spatele notelor dezastruoase de la Liceul Tehnologic Ocna Mures

Realitatea din spatele notelor dezastruoase la examenul de Bacalaureat, la Liceul Tehnologic din Ocna Mures. Anual unitatea de invatamant se situeaza la coada clasamentului rezultatelor obtinute de elevi la BAC.La prima vedere asta s-ar traduce ca un esec al profesorilor si al elevilor. Insa in spatele notelor sta o alta realitate. Cea a liceelor cu profil tehnologic.Spre exemplu in 2024, la Bacalaureat au fost inscrisi cinci candidati, patru au intrat in sala de examen, dar nici unul nu ... citește toată știrea