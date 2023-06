Ministerul Agriculturii a publicat proiectul de Ordonanta de Urgenta pentru reducerea preturilor la alimentele de baza.Guvernul limiteaza, pentru o perioada de trei luni, cotele de adaos comercial pentru produsele alimentare.Care sunt limitele de adaos pentru comercianti:maxim20% la procesator, aplicata fata de costul de productie al produsului, calculat potrivit reglementarilor contabile in vigoare, in care sunt incluse cheltuielile directe si indirectemaximum 5% practicata in mod ... citeste toata stirea