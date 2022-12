LIVE VIDEO: Atmosfera de sarbatoare la Alba Iulia, de Ziua Nationala. Mii de oameni in Cetatea Alba Carolina

Este atmosfera de sarbatoare in Cetatea Alba Carolina din Alba Iulia. Mii de oameni au venit din toate colturile tarii pentru a sarbatori impreuna Ziua Nationala.Cei mai multi se plimba in zona catedralelor, pe pietonala din zona Muzeului National al Unirii si in Piata Cetatii, principalele.Lumea canta si se bucura de vremea relativ placuta de afara, usor mai calda decat in anii trecuti.Urmariti Alba24.ro si pe Google NewsUltimele articole pe alba24LIVE VIDEO: Atmosfera de sarbatoare ... citeste toata stirea