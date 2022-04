LIVE VIDEO: "Borbolatita" - ritualul de la Limba, langa Alba Iulia, pentru dezlegarea ploii, la inceputul anului agrar

Tinerii din satul Limba participa la un obicei stravechi, pastrat din generatie in generatie. Este vorba despre "Borbolatita", un ritual care pastreaza din batrani, pe cat de pitoresc, pe atat de energic. "Borbolatita" este menita sa asigure rodul poamelor, prin invocarea ploii si sa vesteasca un an bun si bogat.Este un obicei pre-crestin, pastrat din generatie in generatie in satul Limba, cunoscut in zona drept "vatra pricolicilor" (oamenii-lup). Se tine de obicei de Sfantu Gheorghe, dar cum ... citeste toata stirea