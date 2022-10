LIVE VIDEO de la Primaria Abrud: Autoritatile anunta ce masuri vor fi luate in cazul barajului de la Taul Mare, Rosia Montana

Autoritatile locale si judetene care se ocupa de gestionarea situatiei de la Taul Mare sustin vineri, 7 octombrie, o conferinta de presa la sediul primariei Abrud.Acestia vor face o serie de declaratii cu privire la situatia actuala a barajului, a actiunilor din ultimele zile, dar si ce au hotarat sa faca pe viitor.Autoritatile vor trebui sa adopte o serie de masuri care sa pastreze in siguranta Rosia Montana. Totul a inceput in urma cu aproape o saptamana, dupa ce in barajul lacului a ... citeste toata stirea