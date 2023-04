Zeci de persoane participa marti, 25 aprilie, la Primaria Alba Iulia, la o dezbatere publica. Este vorba despre o dezbatere care are ca tema amplasarea unei antene a RCS RDS, pe un deal, in cartierul Micesti.In linii mari, mai multi cetateni se impotrivesc constructiei si deja si-au expus punctul de vedere, intr-o sedinta de Consiliu Local, in data de 28 martie.Atunci s-a vorbit despre radiatii, impotenta, boli cauzate de radiatii si s-a ajuns pana la marturiile citite dintr-o carte ale ... citeste toata stirea