LIVE VIDEO: Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, in vizita in judetul Alba. Declaratii la Institutia Prefectului

Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu se afla joi, 21 aprilie, intr-o vizita de lucru in judetul Alba. Acesta se intalneste cu reprezenti ai autoritatilor locale si ai liceelor tehnologice implicare in invatamantul dual.Programul si locatiile vizitei sunt:9:30 - Star Assembly Sebes;10:30 - Institutia Prefectului - Judetul Alba - intalnire cu reprezentantii firmelor implicate in promovarea invatamantului dual; la final - declaratii de presa11:30 - Inspectoratul Scolar Judetean Alba - ... citeste toata stirea