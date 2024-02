LIVE VIDEO: Protest in fata Tribunalului Alba. Pagubitii tunului imobiliar dat de avocatul Jidveian ies in strada

Protest in fata Tribunalului Alba. Tunul imobiliar dat de avocatul Jidveian scoate oamenii in strada. Mai multe persoane care au dat bani ca sa cumpere apartamente in cele doua blocuri construite de Ovidiu Jidveian isi exprima nemultumirile.Protestul a inceput joi (15 februarie) in jurul orei 11.00. Este un protest la care participa persoane care au platit pentru un apartament sau o garsoniera in cele doua blocuri ridicate de Ovidiu Jidveian.Desi parea o afacere buna, s-a dovedit a fi cel ... citește toată știrea