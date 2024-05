LIVE VIDEO: "Statu' la vase in Lunea Pastelui", obicei stravechi si unic in tara, la Sugag. 14 perechi de tineri, sarbatorite

Statul la Vase unul dintre cele mai vechi obiceiuri din Romania se defasoara la Sugag. Este unic in Romania si se pastreaza in comunitatea locala.Anul acesta, sunt sarbatorite 14 cupluri care s-au casatorit in anul 2023.Imbracati in port traditional, acestia vor primi binecuvantarea preotului, urarile de bine din partea comunitatii, dar si cadouri."Statu' la vase in Lunea Pastelui" de la Sugag este un stravechi obicei traditional, unic in tara. Acesta reuneste atat sarbatoarea intemeierii ... citește toată știrea