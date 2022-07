Localitatile urbane din Alba, codase la recenzarea populatiei. Au mai ramas de "numarat" aproape 45.000 de oameni

Procesul de recenzare a populatiei in judetul Alba a ajuns la un procent de 86%, respectiv 271.941 de locuitori recenzati. Perioada de colectare a datelor de catre recenzori prin interviuri fata in fata a fost prelungita pana in data de 24 iulie 2022. Persoanele care nu s-au recenzat se pot prezenta la punctele fixe apropiate domiciliului sau pot chema acasa recenzorul. Cei care refuza sa participe vor fi amendati, deoarece participarea la recensamant este obligatorie. La nivelul judetului Alba, ... citeste toata stirea