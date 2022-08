Locuitori din Aiud, amendati pentru aruncarea gunoiului in locuri neamenajate

Mai multi locuitori din Aiud, au fost amendati de catre municipalitatea locala, dupa ce au fost surprinsi de camerele video, aruncand gunoiul in locuri neamenajate."In perioada 01.08.2022 - 14.08.2022, in urma verificarii imaginilor surprinse de camerele video de supraveghere amplasate pe strada Abrudului, Politia Locala Aiud a constatat depozitarea repetata si ilegala de deseuri intr-un loc nepermis.Pe imagini se observa cum, in zile diferite, cetatenii respectivi isi golesc autoturismele de ... citeste toata stirea