Chiar daca este o zona dezvoltata recent, cartierul Recea face si el parte din Alba Iulia, la fel ca si Micestiul si alte zone despre care primarul orasului pare ca n-a auzit vreodata.Tocmai pentru ca este o zona dezvoltata recent, in Recea exista un sistem de canalizare divizor, adica reteaua pluviala este separata de reteaua de canalizare menajera. Canalizarea menajera se afla in administrarea operatorului, in timp ce reteaua de colectare a apei pluviale este a Primariei Alba Iulia, nefiind ... citeste toata stirea