Locuitorii din municipiul Sebes, vor ramane marti, intre orele orele 01.00 - 16.00, fara apa potabila la robinete.Sistarea apei potabile va fi cauzata de executare unor lucrari la reteaua publica de alimentare cu apa potabila.SC APA CTTA SA ALBA - Sucursala Sebes anunta sistarea furnizarii apei potabile in municipiul Sebes in data de 23.05.2023, intre orele 01.00 - 16.00, in ... citeste toata stirea