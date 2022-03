Locul 1 obtinut de Muzeul National al Unirii din Alba Iulia, cu proiectul PANTHEON 3, in cadrul programului european ISTER

Proiectul PANTHEON 3D, initiat de Muzeul National al Unirii Alba Iulia in anul 2018, a fost declarat castigator al premiului de bune practici pentru Promovarea si Valorificarea Patrimoniului de Epoca Romana in cadrul ISTER International Best Practices (IBP) Awards, competitie organizata de programul european ISTER (Connecting Historical Danube Regions Roman routes).Ceremonia decernarii premiului a avut loc la Aalen (Germania) in data de 23 februarie 2022.Proiectul cultural multianual Pantheon ... citeste toata stirea