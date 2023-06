Popa Ioan si Mihai Avram, pompieri in cadrul ISU Alba, au obtinut locul 1 respectiv locul 3, la un concurs dedicat pompierilor, desfasurat in Germania."Popa Ioan, Mihai Avram din cadrul ISU Alba sunt colegii care au facut echipa cu alti 3 colegi de la ISU Brasov in cadrul acestei vestite competitii si au luptat pentru titlul de "Campioni", unde au avut de infruntat participanti, din mai multe tari.Rezistenta, indemanarea, rapiditatea si capacitatea fizica le-a fost pusa la incercare la acesta ... citeste toata stirea