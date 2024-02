Locuri de munca in Alba: Agentia pentru Ocuparea Fortei de Munca (AJOFM) Alba a transmis oferta de locuri de munca disponibile in judetul Alba, la data de 6 februarie. Sunt vacante 337 de posturi in judetul Alba, in mai multe domenii.BOSCH BLAJDaimler StarTransmission & StarAssemblyPEHART PetrestiSe angajeaza si personal pentru partea tehnica, de teren a lucrarilor la un birou de cadastru din Alba Iulia. Detalii, AICI.AICI: ADAUGA ANUNEs ANGAJAREAgentia Locala pentru Ocuparea Fortei ... citeste toata stirea