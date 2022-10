Lucrari de intretinere a canalelor din cadrul unei amenajari de desecare gravitationala, langa Aiud. Licitatie, lansata de ANIF

Agentia Nationala de Imbunatatiri Funciare (ANIF) a lansat luni, 3 octombrie, in Sistemul Electronic de Achizitii Publice (SEAP) o licitatie pentru lucrari de intretinere in amenajarea de desecare gravitationala Aiud FTIF Alba.Valoarea totala estimata este de 331.764,42 de lei, fara TVA.Potrivit caietului de sarcini, amenajarea "Desecare Aiud" este amplasata in bazinul hidrografic al raului Mures, fiind traversata de la sud la nord de drumul national si calea ferata Alba Iulia - Aiud, fiind ... citeste toata stirea