Lucrari de modernizare la Centrul de Ingrijire si Asistenta pentru persoanele cu dizabilitati Abrud. Se cere finantare PNRR

Doua cladiri ale Centrului de Ingrijire si Asistenta pentru persoanele adulte cu dizabilitati Abrud ar urma sa intre in modernizare. Consiliul Judetean pregateste depunerea documentatiei pentru finantare prin PNRR.Proiectul "Reabilitare, amenajare, modernizare si reautorizare PSI la CIA Abrud", pentru care se va solicita finantare prin PNRR are o valoare totala eligibila de 12.988.937,77 lei (fara TVA), din care:lucrari conexe 6.909.009,45 lei (fara TVA)lucrari de renovare moderata in ... citeste toata stirea