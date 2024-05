Lumina Sfanta: Miracolul Luminii de la Ierusalim. Controversele din jurul evenimentului: minune sau minciuna veche de sute de ani?

Lumina Sfanta: Miracolul Luminii de la Ierusalim, cunoscut si sub numele de "Sfanta Lumina" sau "Focul Sfant", este un fenomen anual care are loc in ziua Sambetei Mari in Biserica Sfantului Mormant din Ierusalim, in ajunul Pastelui ortodox.Acest eveniment este considerat miraculos de catre credinciosii ortodocsi si este asociat cu invierea lui Isus Hristos.Focul se manifesta diferit in fiecare an, iar in primele minute dupa ce se aprinde, in mod ciudat, nu frige.Lumina Sfanta: Miracolul ... citește toată știrea